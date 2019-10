Ondanks handhavingsprobleem toch nog knalvrije zones in Zuidoost-Brabant

Vuurwerkvrije zones? Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek ziet er weinig heil in. Na een motie in zijn gemeente om te onderzoeken of er behoefte is aan de ‘stille zones’, zijn de vier dorpsraden en hun achterbannen geraadpleegd. ,,Zij hebben eensgezind besloten geen zones in te stellen", zegt Van der Meijden. De reden? Het is niet nodig: het preventieve beleid, waarbij onder meer op scholen wordt verteld wat de spelregels inhouden, werkt, aldus de burgemeester: ,,Het afgelopen jaar hebben we geen enkele klacht over vuurwerk gekregen.”