Ondanks herenakkoord zijn broers Philips op de vingers getikt vanwege illegale kap op landgoed Wielewaal in Eindhoven

11:00 EINDHOVEN - Design- en technologiemuseum Futurelab zit zo goed als zeker voor de komende tien jaar in het Evoluon. Artistiek directeur Koert van Mensvoort heeft dat gezegd over het voorlopig huurcontract dat is afgesloten met eigenaar Foolen & Reijs.