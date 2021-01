Ondanks lockdown toename van coronabesmettingen in Helmond en Laarbeek; status quo in ziekenhuizen

In de periode van 30 december tot en met 12 januari had Helmond 505 nieuwe coronabesmettingen. De voorbije twee weken waren dat er 574. En dat getal wordt later, als de administratie helemaal is bijgewerkt, nog iets naar boven bijgesteld. Ook in Laarbeek is corona weer in opmars: 137 nieuwe besmettingen in de vorige periode, 161 nu.