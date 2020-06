Ondanks protest Eindhovense gemeenteraad: geen Zwarte Piet meer

EINDHOVEN - Zwarte Piet is passé in Eindhoven: de gemeenteraad weet het college van burgemeester en wethouders ondanks drie lange debatten niet op andere gedachten te brengen.

Ook al wil een nipte meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad er niet aan, burgemeester en wethouders houden toch vast aan hun standpunt: in Eindhoven is vanaf dit jaar geen plaats meer voor de traditionele Zwarte Piet. Met ingang van de aanstaande Sinterklaasintocht mogen er in Eindhoven alleen nog Zwarte Pieten rondlopen die ontdaan zijn van racistische kenmerken.

Dat bleek na opnieuw een urenlang debat dinsdagavond van het Eindhovense gemeentebestuur over dit veelbesproken onderwerp. Slotsom van die bij vlagen geëmotioneerde discussie was dat een meerderheid van 24 leden van de Eindhovense gemeenteraad het college van B en W opriep het besluit om Zwarte Piet uit te bannen in heroverweging te nemen.

Wil opleggen

Het ging daarbij om VVD, CDA, 50plus, ChristenUnie, de LPF, het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE), Leefbaar Eindhoven, de eenmansfracties Schreurs en De Leeuw en SP-raadslid Poels. Zij vinden dat het stadsbestuur in deze discussie niet zijn wil aan de stad mag en kan opleggen. PvdA, GroenLinks, D66, Denk en de beide SP-raadsleden Visscher en Memis steunden het college wel in dit besluit.

Maar burgemeester John Jorritsma (VVD) zei mede namens de zes Eindhovense wethouders dat het college deze motie naast zich neer zal leggen. ,,Het gaat hier niet alleen meer om Zwarte Piet, het gaat om veel meer. Het gaat om racisme in de samenleving. Het besluit om Zwarte Piet in Eindhoven van zijn racistische kenmerken te ontdoen, is het logische gevolg van een maatschappij in verandering, een gekleurde geëvolueerde samenleving.”

Hooligans

Jorritsma wees erop dat dit besluit in feite vorig jaar al is genomen, in samenspraak met het Sinterklaascomité, nadat de intocht van 2018 danig uit de hand liep. Demonstranten tegen Zwarte Piet moesten toen door de politie beschermd worden tegen oprukkende voetbalhooligans.

,,Deze discussie kent alleen maar verliezers", stelde Jorritsma vast. ,,Als bestuurder doe je het in een debat als dit nooit goed. We worden overladen met hoon, beledigingen en verwensingen. En rust creëren we ook niet met dit besluit. Maar we zorgen er wel voor dat in Eindhoven niemand zich meer gekwetst hoeft te voelen door Zwarte Piet. En het zorgt bij mij voor gemoedsrust, want we nemen hier duidelijk afstand mee van racisme.”