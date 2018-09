Ondanks tekorten ruim 9 ton extra voor citymarketing

Alleen SP, ChristenUnie en Denk waren negatief. ,,De raad heeft net een prachtig burgerinitiatief voor de Jozefschool in Stratum afgewezen. Ik krijg het niet uitgelegd aan bewoners van de stad, als ik hiermee instem", aldus Henk Jager van de ChristenUnie. Marco van Dorst van D66 wilde weten of de ChristenUnie voortaan bij alle voorstellen zo ging redeneren. ,,Vanwege onze tekorten moeten we elk dubbeltje drie, vier keer omdraaien voordat we het uitgeven. Dat zouden meer mensen doen", antwoordde Jager.

Internationale concurrentiestrijd

Coalitiepartij GroenLinks gaf ook aan te worstelen met de vraag of deze extra uitgave verantwoord was, maar liet geen duidelijk ja of nee horen. De SP deed dat wel. Dat Eindhoven meer geld binnenhaalt via haar toeristenbelasting betekent niet automatisch dat de gemeente dat geld ook moet uitgeven, vindt de SP: ,,We kunnen het ook in de reserves houden. Onze citymarketing werkt nu al goed. Waarom moet er dan nog extra geld bij", vroeg de SP aan VVD-wethouder Monique List. ,,Eindhoven is verwikkeld in een internationale strijd met andere steden", zei de wethouder. ,,We doen het goed, we willen niet stabiliseren of afzwakken."