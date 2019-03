Ondanks verscherpt toezicht wederom een overval op Jumbo in Eindhoven: beveiliger lichtgewond

Deze dinsdagavond is het dus wel weer raak. Een man van een jaar of 25 bedreigde het personeel met een vuurwapen en eiste geld. Een beveiliger, die sinds deze week in de winkel staat, raakte gewond. Hij is na de overval nagekeken in een ambulance.



Het signalement van de overvaller komt overeen met eerdere overvallen in Eindhoven-Noord. De negroïde man van midden twintig gebruikte een vuurwapen en is er met een onbekend bedrag in een plastic tas vandoor op een fiets. De politie heeft een Burgernet-melding uitgedaan, zodat het publiek kan mee zoeken.