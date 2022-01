Ondanks versoepelingen geen carnavalstenten in Eindhoven: ‘Niet haalbaar binnen de maatregelen’

Nieuw modelab NOoF is dé plek voor fashion-liefheb­bers

Op de automatische breimachine een hemdje breien, je eigen patronen weven, de meest kleurrijke borduursels op stoffen zetten én ondertussen met gelijkstemde fashion-liefhebbers in contact komen en kennis delen. Het nieuwe LAB van New Order of Fashion op Strijp-S is daar sinds deze week dé plek voor in Eindhoven.

26 januari