Ondanks zorgen bewoners nog geen actie op Grasbaan na aanrijding

EINDHOVEN - De aanrijding op de Grasbaan in de Eindhovense wijk Meerhoven, waarbij twee oudere wandelaars gewond raakten, is voor bewoner Tiny Timmermans het bewijs dat er iets moet gebeuren om de straat veiliger te maken. Nu wordt er te hard gereden, en soms ook nog aan de linkerkant om de verhogingen (punaises) te omzeilen.

Ook bewonersvereniging Grasrijk vindt dat de huidige snelheidsremmende maatregelen op de Grasbaan, tussen de Meerhovendreef en winkelcentrum Terminal M onvoldoende zijn. Voorzitter Ruben Trieling wil ook dat andere T-kruisingen op wijkontsluitingswegen aangepast worden. Hij wijt het ongeval nog niet aan te hard rijden. ,,Dat moet eerst goed onderzocht worden." Ook de gemeente wacht op het politieonderzoek. Mocht de politie vermoeden dat de inrichting mede-oorzaak is van het ongeluk, dan volgt overleg met de gemeente.

Timmermans heeft vanuit zijn woonkamer perfect uitzicht op de Grasbaan. ,,Het is niet te geloven hoe sommige automobilisten door de straat scheuren", zegt hij. ,,En het lijkt met de dag erger te worden, het zijn soms echt verkeershufters." Het ongeluk van woensdag is het eerste van 2019. Maar in de jaren daarvoor is er veel meer gebeurd, aldus Timmermans.

Slingeren

De verhogingen, punaises genoemd, helpen niet. ,,Je ziet mensen gewoon van de ene naar de andere kant van de weg slingeren en vaak nog met hoge snelheid ook." Dat probleem heeft Veilig Verkeer Nederland na onderzoek in 2013 ook gesignaleerd, vertelt Trieling. VVN constateerde op verzoek van de bewonersvereniging dat de punaises zouden helpen, als ze over de volle breedte van de weg zouden worden aangelegd. Zoals ze nu liggen zijn ze niet effectief. Ook een aanpassing van de punaise enkele jaren geleden en het aanbrengen van markeringen ging volgens Trieling niet ver genoeg.

Ook zijn vorig jaar snelheidsdisplay's geïnstalleerd om de snelheden te meten. Conclusie: de gemiddelde snelheid van 85 procent van de automobilisten bedraagt 39 kilometer of lager. En dus is er voldoende gedaan, aldus de gemeente, want extra maatregelen zullen nauwelijks nog effect hebben.

Twijfels

Trieling heeft twijfels over de metingen. Daarbij zijn ook fietsers meegeteld. Hij wil een echt onderzoek, met draden op de weg. De voorzitter van de buurtvereniging wil in ieder geval dat de aanbevelingen van VVN - bredere punaises - uitgevoerd worden. Ook verhoogde plateaus op de wijkontsluitingswegen zouden kunnen helpen.