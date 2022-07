Onder het mes van andermans geld? Pas op! ‘Mensen kennen vaak de risico’s niet’

We kennen ze allemaal, de verhalen over geldinzamelingsacties voor mensen die ernstig ziek zijn. Wie herinnert zich nog het verhaal over de actie van topkoks voor het Geldropse jongetjes Bodhi dat door een tumor half verlamd was geraakt? Het geld was overigens bedoeld voor de verbouwing van het huis van het gezin. En dat van de 28-jarige Kristie Schiffer uit Oirschot die dit jaar de beoogde 70.000 euro ophaalde voor een behandeling in Mexico tegen uitgezaaide borstkanker.