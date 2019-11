‘Onderbroekenclub’ OBC viert eeuwfeest

In de Pioenroosstraat In de Pioenroos­straat in Eindhoven: Sex Pistols in Martijns woonkamer

10:40 EINDHOVEN - The Sex Pistols hebben hier in de straat ooit een feestje gecrasht. Dat schreef Corrie de Leeuw ongeveer twee jaar geleden in een verhaal in deze krant. Ik vroeg haar na die publicatie in welk huis dit historische tafereeltje zich nu eigenlijk precies had afgespeeld.