Onderhoud wegen Eindhoven moet beter, inrichting veiliger, zegt fietsburgemeester

30 kilometerzones zijn bovendien nauwelijks als zodanig te herkennen en vooral voor fietsers zijn er veel gevaarlijke situaties, ook bij scholen. De conclusie over het onderhoud van wegen wordt ondersteund door een rapport van de Rekenkamer van Eindhoven. Ook die constateert dat het onvoldoende is, maar gek genoeg heeft het college ook de ‘ambitie’ om niet meer te doen dan nodig, zegt fietsburgemeester Meulman. ,,Dat is toch vreemd, want goede belijning, haaientanden en dergelijke, en een goed wegdek, dat is toch de basis om de verkeersveiligheid te garanderen. En hoe is dat te rijmen met het verkeersbeleid van de provincie. Dat moet echt veranderen.”