Ondermijnende dassen zorgen voor verwarring en beetje paniek bij reizigers; ‘Reis ik een keer per jaar met de trein, krijg je dit’

Avular verhuist met robots en drones naar het Glaslabora­to­ri­um: ‘We willen aan de hele wereld laten zien wat we doen’

EINDHOVEN - Robot- en drone-ontwikkelaar Avular uit Eindhoven maakt met de verhuizing naar de Glaskathedraal op Strijp-T een reuzensprong. ,,Over tien jaar willen we een miljoen robots in het veld hebben die bijdragen aan een betere wereld”, aldus ceo Albert Maas van het bedrijf.