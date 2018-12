Ondernemen in de regio met het mes op de keel

Zorgen over een onzekere toekomst, Patricia Jacobs heeft ze ook. Al 22 jaar is ze uitbaatster van boetiek Yes aan de Sniederslaan in Bladel. Betaalbare damesmode van maatje 36 tot en met 54, staat er groot boven de deur. ,,Ik heb gelukkig een doelgroep die wat minder actief is op internet maar het is hard werken om het vol te houden. Vorig jaar kwam ik weer voor de keuze om mijn huurcontract wel of niet te verlengen. En ja, dan komt de gedachte om te stoppen ook voorbij. Ik heb nu een half jaar uitstel gekregen. Tijd om te onderhandelen over de huurprijs en de duur van het contract want dat ik door ga, die keuze heb ik al wel gemaakt.”