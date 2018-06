Ondernemers en politiek: taxivervoer Airport moet beter geregeld

Ongewenste praktijken, zoals het ronselen van klanten, moeten strenger worden aangepakt. De Eindhovense fracties van LPF en VVD gaan de wethouder vragen om actie. Ook laat het aanbod aan taxivervoer te wensen over. De huidige negen plekken op de standplaats schieten bij grote drukte te kort, constateert ook Marco van Gerwen van het gelijknamige taxibedrijf dat in opdracht van concessiehouder Connexxion werkt. ,,Het gebeurt nu soms dat er vijf minuten lang geen enkele taxi beschikbaar is. Dat is kaasje voor andere taxi's die rondom de luchthaven actief zijn."

Van Gerwen heeft er geen enkele moeite mee dat deze bedrijven ook mee vissen in de vijver. ,,Zij moeten tenslotte ook een boterham kunnen verdienen. Maar de wijze waarop sommigen te werk gaan, deugt niet." Hij noemt het weigeren van korte ritten en het intimideren van klanten én chauffeurs als voorbeelden. ,,Ik heb chauffeurs die niet op eens Airport durven staan."

Onvoldoende taxi's

Volgens de chauffeurs die niet op de taxistrip mogen komen, maar wel op de kiss and ride-strook, gebeurt het maar al te vaak dat er onvoldoende taxi's beschikbaar zijn. ,,De strook is nu alweer een halfuur hélemaal leeg", moppert Noni Eli van Taxi Eindhoven.

Het ronselprobleem speelde tot anderhalf jaar terug ook rond Schiphol, maar dan in veel grotere omvang. De gemeente Haarlemmermeer maakte er een einde aan door het aanbieden van taxivervoer buiten de officiële standplaats te verbieden. Bij overtreding kunnen boetes tot 1500 euro worden opgelegd.

In Eindhoven gebeurt dat vooralsnog niet. De marechaussee ziet er op toe dat taxi's niet dubbel parkeren -bijvoorbeeld op de Freddy van Riemsdijkweg- maar treedt nauwelijks op tegen het ronselen, hoewel dat volgens de APV verboden is. Eindhoven Airport ziet het niet als zijn verantwoordelijkheid om op te treden, omdat het geen handhavende partij is: 'Om toe te zien op de APV moet men minimaal buitengewoon opsporingsambtenaar zijn'.

Politieke partijen in Eindhoven denken verschillend over de kwestie. Rik Thijs van GroenLinks vindt het op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van Eindhoven Airport om een en ander goed te regelen. Een verbod zoals rond Schiphol wijst hij niet op voorhand af. ,,Als het daar werkt, is het wellicht voor Eindhoven ook een oplossing."

Quote Die mensen moeten hun brood kunnen verdienen op basis van eerlijke concurren­tie Murat Memis

Géén strengere regels, maar goede afspraken met de branche, de gemeente en Eindhoven Airport, zijn volgens Murat Memis (SP) de enige goede oplossing. ,,Ik ken veel taxichauffeurs die daar werken. Die mensen moeten hun brood kunnen verdienen op basis van eerlijke concurrentie." Daar is volgens Memis nu geen sprake van: de drie vergunde bedrijven hebben een voorkeurspositie. ,,Voorheen sloten alle taxi's op P1 gewoon achteraan en werd er keurig gewacht op klanten. De problemen die je nu hebt, speelden toen niet."

LPF-fractievoorzitter Rudy Reker pleit voor een keiharde aanpak en aanscherping van de regelgeving, vergelijkbaar met die rond Schiphol. Tevens moet er volgens Reker gekeken worden naar een capaciteitsuitbreiding van het taxivervoer.

In de nieuwe parkeergarage die momenteel gebouwd wordt komt geen strook voor de concessiehouder, laat Eindhoven Airport weten. 'Deze komt op het nieuwe voorterrein. Het aantal plaatsen zal nagenoeg hetzelfde zijn.'

Volledig scherm De taxistrip op Eindhoven Airport. © Noni Eli

