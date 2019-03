Ondernemers GDC in Eindhoven: terrein onveilig voor fietsers

EINDHOVEN - Ondernemersvereniging OV8 voelt zich overvallen door een aantal plannen van de gemeenten Best en Eindhoven. Zowel het plan voor een fietsroute via de Pendelroute in Best als de komst van de doorgaande busroute naar Eindhoven Airport was onbekend bij de organisatie van bedrijven op Goederendistributiecentrum Acht.

Een derde punt waarover de ondernemers binnenkort met wethouder Monique List gaan praten is een calamiteitenplan. Aanleiding is een dodelijk ongeluk op de Anthony Fokkerweg vorige maand. Toen werd al het verkeer omgeleid via het GDC. ,,Het verkeer heeft hier uren vastgestaan. We willen praten over een noodplan bij dat soort ongelukken", aldus secretaris Aloys Putmans van OV8.

Het bekend worden van de fietsroute van Best naar het GDC was de druppel voor de ondernemersvereniging, zegt Putmans. ,,Het vrachtverkeer neemt door de komst van nieuwe bedrijven toe, terwijl de gemeente geen voorzieningen aanlegt voor fietsers. De situatie is al onverantwoord gevaarlijk; het is wachten op een ongeluk. Alleen aan hoofdwegen ligt een vrijliggend fietspad, al ontbreken daar de oversteekplaatsen en afritten. Voor veel vrachtwagenchauffeurs is het heel lastig om rechtsaf te slaan bij dat fietspad, omdat het te ver van de weg ligt.”

Op anderen wegen ontbreken volgens de secretaris alle fietsvoorzieningen. ,,En dat terwijl op het GDC extra lange zware vrachtwagens (LZV's) rijden. Die mogen alleen ergens rijden als er vrijliggende fietspaden liggen", aldus Putmans.

Volledig scherm Logistiek bedrijventerrein GDC in Acht. © René Manders