Ondernemers Kanaaldijk willen Eindhovense winteropvang voor daklozen blokkeren via de rechter

Eindhoven­se winterop­vang voor daklozen weken later klaar: ‘Dit bevestigt dat de gemeente niet te vertrouwen is’

EINDHOVEN - De opening van de winteropvang voor Oost-Europese daklozen aan de Kanaaldijk-Zuid is met weken vertraagd. Het plan was dat de opvang op 1 december klaar zou zijn maar dat wordt waarschijnlijk eind december. Door de vertraging blijft de noodopvang aan de Rector Baptistlaan in Stratum langer open.

25 november