Ondernemers maken massaal bezwaar tegen WOZ-waardes van bedrijfspanden: ‘Veel te hoog in coronatijd’

Sloop interieur monumenta­le Villa Kortonjo in Eindhoven stilgelegd; eigenaar trekt boetekleed aan

26 maart EINDHOVEN - Het werk aan de monumentale Villa Kortonjo aan de Aalsterweg in Eindhoven is door de gemeente stilgelegd. Voor het slopen van het interieur en het aanbrengen van veranderingen zijn geen vergunningen aangevraagd. De Henri van Abbestichting is laaiend over de vernieling van een rijksmonument. Eigenaar Eric Dral bezweert dat hij alleen latere wijzigingen aan het statige pand heeft verwijderd.