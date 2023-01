Ondernemers uit de regio blikken na een onzeker jaar vooruit: ‘Dat gebakje? Nu maar even niet’

Meer dan 300 woningzoe­kers melden zich voor 25 huizen: De Bulders in Heeze blijft populair

HEEZE - De belangstelling voor een woning in nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze is nog altijd groot. Deze maand gingen de eerste 25 woningen binnen het deelproject De Heerdgang in de verkoop. Daarvoor meldden zich ruim 300 geïnteresseerden.

30 december