‘Ondernemers voelen zich machteloos’; steun voor gemeenten en mkb-organisaties vanuit 113

De stichting geeft nu vaker cursussen om medewerkers van organisaties leren hiermee om te gaan. De verwachting is dat de groep mensen die geen oplossing meer ziet door alle coronaproblemen zal groeien. Zeker nu de coronacrisis voortduurt en er zelfs een nieuwe lockdown is afgekondigd.

‘Er is voor heel veel ondernemers nog geen perspectief of en wanneer het beter wordt. Ondernemers zijn gewend zelf hun problemen op te lossen, dat deden zo ook bij de vorige crisis: de kredietcrisis', aldus een woordvoerder. ‘Maar nu voelen ze zich machteloos en hebben ze het gevoel de grip op hun hele leven kwijt te raken.’

113 is vooral bekend van de hulplijn waar hulpvragers 24/7 terecht kunnen voor anonieme chat- of telefoongesprekken. De meldingen over ondernemers in nood komen echter binnen via andere afdelingen van 113. Zoals het netwerk Kwartiermakers, dat contacten onderhoudt met tal van organisaties in Nederland.