Onderwijs in Zuidoost-Brabant verdeeld over staking

Drempels slechten voor Eco-li­ving-hui­zen op het boerenerf

14:23 EINDHOVEN - Er zijn nog heel wat drempels te nemen, maar David Berg is er optimistisch over: zijn Eco-living-huizen gaan er komen. Als het niet in Eindhoven of omgeving is, dan wel in Duitsland of Amerika waar de zelfvoorzienende, circulaire, duurzame huizen enthousiast onthaald worden.