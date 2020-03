Onderwijs regio opgelucht over schrappen examens

Schoolbestuurder Ton Broeren (Heerbeeck College in Best en Kempenhorst College in Oirschot) spreekt van een goede maatregel. De scholen hebben er een lastige tijd opzitten. Enerzijds werken ze er graag aan mee dat leerlingen een diploma halen, anderzijds is de gezondheid van leerlingen en personeel zeker zo belangrijk. ,,En dan vind ik ieders gezondheid nog net even iets belangrijker”, aldus Broeren.

De scholen moeten nu de eigen schoolexamens zo goed mogelijk afronden. Ze kunnen zich daar nu volop aan wijden, aldus Broeren. Overigens verbaast hij zich over de snelheid waarmee alles gegaan is. ,,Twee weken geleden hadden we het nog over hygiënische maatregelen, een week later zijn de scholen dicht en nu gaan de examens niet door.”

Onhoudbare situatie

Maarten de Veth, bestuurder Pius X-College in Bladel, vindt de maatregel ongekend. ,,De situatie werd onhoudbaar voor scholen. Ik snap het helemaal. In heel mijn loopbaan heb ik zoiets nog nooit zo meegemaakt. Op dit besluit van de minister zaten we allemaal te wachten.”