Onderwijsdirecteur: ‘Toestroom van internationale kinderen gaat erg snel, de druk is bijna niet vol te houden’

Ze zei dat maandagmiddag bij een bezoek van minister Hanke Bruins Slot aan Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Solak gaf een presentatie over internationalisering in de regio in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zij is directeur geweest van een school in Meerhoven, waar veel internationals wonen. Hun kinderen gaan niet meer naar aparte taalscholen, maar moeten integreren in de wijkschool in de directe omgeving. ,,Als school moet je daarin het goede voorbeeld geven.”