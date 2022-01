Onderzoek bij Brabantse boeren levert veel info op over naleving regels: ‘Thermometer in de veehouderij’

In het onderzoek, dat in Nederland nog nooit op deze schaal werd uitgevoerd, werden in drie jaar bijna zesduizend Brabantse veehouderijen gecontroleerd. ,,We hebben een actuele foto van de veehouderij, die voor een grote transitie staat of daar al inmiddels al in zit. Dat is enorm waardevol”, zegt Marinus Biemans, wethouder in Deurne en lid van de begeleidingscommissie van het onderzoek.