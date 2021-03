Onderzoek: bij rellen in Eindhoven was sprake van overmacht, ‘burgemeester Jorritsma moet wel op zijn woorden letten’

Besluit over verbouwing winkelcen­trum De Voldijn nog één keer uitgesteld

17 maart WAALRE - Een definitief besluit over de verbouwing van winkelcentrum de Voldijn in Aalst en de realisering van 50 huurwoningen daarbovenop, laat nog twee weken op zich wachten. De Waalrese gemeenteraad stemde gisteren over een voorstel van het college om de verbouwing in gang te zetten, maar kwam niet tot overeenstemming.