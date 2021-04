Onderzoek: ‘Eindhovense bibliotheek kan spil zijn in aanpak van laaggeletterdheid en eenzaamheid’

EINDHOVEN - Na een tijd van bezuinigen is het tijd om weer te investeren in de Eindhovense bibliotheek. Een onafhankelijk werkgroep adviseert om de komende jaren zes stadsdeelbibliotheken te openen. Dat zou de gemeente jaarlijks 1,8 miljoen euro gaan kosten.

De Eindhovense bibliotheek kan volgens de onderzoekers een belangrijke rol spelen bij de aanpak van maatschappelijke problemen zoals laaggeletterdheid. De gemeente moet dan wel investeren in een toegankelijk bibliotheek. Niet zoals vroeger met kleine vestigingen waar inwoners alleen terecht konden voor boeken. De nieuwe stadsdeelbibliotheken moeten platforms worden waar de bibliotheek samenwerkt met maatschappelijke organisaties en de gemeente. Ook onderwijsinstellingen moeten aanhaken.

Harde ingrepen

Ongeveer vijf jaar geleden werd de jaarlijkse subsidie aan de Eindhovense bieb gehalveerd. Er werd hard ingegrepen. Wijkbibliotheken sloten de deuren en het aanbod van de centrale bibliotheek in de Witte Dame werd versoberd. De Eindhovense PvdA stelde onlangs voor om te laten onderzoeken of er niet te fors is ingegrepen.

Raadslid Arnold Raaijmakers wees op problemen zoals laaggeletterdheid en ontlezing en stelde een onderzoek naar de toekomst van de Eindhovense bibliotheek voor. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in met een door de raad zelf gefinancierd onderzoek. De werkgroep met onder andere oud-wethouder Mary Fiers en ondernemer Arjen de Koning presenteerden gisteren hun bevindingen.

Laaggeletterdheid

Ze concluderen dat er in Eindhoven veel te winnen is en volgens de onderzoekers kan de bibliotheek een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Ze wijzen op de sterke economische ontwikkeling die Eindhoven doormaakt maar dat er in veel wijken desondanks veel maatschappelijke problemen. ‘Eindhoven kent naar schatting zo’n 23.000 inwoners die die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer’, aldus de onderzoekers. ‘De maatschappelijke kosten hiervan worden geschat op maar liefst 16 miljoen per jaar. Eindhoven is een stad van twee snelheden en de kloof groeit’, zo stellen ze.

Vergeleken met andere bibliotheken in het land scoort de huidige bieb volgens de onderzoekers goed bij kinderen tot 12 jaar. Het bereik onder jongeren is volgens hen echter beperkt en wat betreft het bereik onder volwassenen is Eindhoven zelfs hekkensluiter.

Ruime openingstijden

De komst van stadsdeelbibliotheken moet daar verandering in brengen. ‘Aantrekkelijke voorzieningen die een kennis-, informatie- en inspiratieplek zijn voor alle Eindhovenaren. Huidige en nieuwe Eindhovenaren, jong en oud, academisch en praktisch opgeleid. Met ruime openingstijden en een op de inwoners en de behoeften van het stadsdeel afgestemde eigen programmering', aldus het rapport.

Aan die ambities hangt dus wel een fors prijskaartje. Drie ton per stadsdeelbibliotheek per jaar. De onderzoekers adviseren om in 2022 van start te gaan met twee locaties en de andere vier te openen in de jaren erna.

Volledig scherm De openbare bibliotheek in de Witte Dame aan de Emmasingel in Eindhoven. © Michel Theeuwen