Dela reageerde destijds geschokt op de aantijgingen en kondigde direct een onafhankelijk onderzoek aan. Dat is nu afgerond. In totaal werden door ISP 107.000 vingerafdrukken onderzocht. ,,Geen daarvan duidde op vervalsing", aldus directeur Hans Slaman van ISP.

Blij

Directeur Edzo Doeve is blij met de uitkomsten van het onderzoek naar de vermeende vervalsing van vingerafdrukken: “De aantijging en de publiciteit daarover heeft ons in het hart geraakt. De beweringen waren niet alleen pijnlijk voor nabestaanden, maar voor iedereen die bij DELA werkt of met ons samenwerkt.”

Volgens een woordvoerster van Dela heeft de affaire geleid tot vier opzeggingen. Het aantal uitvaarten is niet afgenomen sinds november en datzelfde geldt voor verzoeken van nabestaanden om vingerafdrukken. “Maar het is natuurlijk wel heel spijtig dat onze goede naam ten onrechte is aangetast. Het feit dat mensen aan het twijfelen kunnen zijn gebracht over de echtheid van de vingerafdrukken, weegt voor ons heel erg zwaar.”