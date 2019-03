Onderzoek: Hofman en Langman gingen over de schreef rondom intocht Sinterklaas in Eindhoven

Tot die conclusie is het door de gemeente Eindhoven in de arm genomen advocatenkantoor Capra gekomen. Dat onderzoek is gehouden nadat er bij het gemeentebestuur een verzoek was ingediend voor integriteitsonderzoeken naar beide raadsleden en er tegen Hofman ook een klacht was ingediend.

Capra heeft vastgesteld dat beide politici zich niet schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot geweld, aan opruiing en aan het beperken van het recht tot demonstratie. Ze hebben derhalve ook geen strafbare feiten gepleegd. Maar ze hebben daarentegen niet gehandeld naar de letter en de geest van die code, aldus het kantoor, en de normen en waarden die daarin zijn vertolkt.

Actievoerders

De verzoeken om onderzoeken en de klacht waren ingediend door enkele van de ongeveer twintig actievoerders tegen Zwarte Piet die tijdens de intocht in november op het Catharinaplein belaagd werden door een enkele tientallen scheldende en met eieren gooiende hooligans.

De actievoerders namen aanstoot aan een aantal berichten van Hofman en Langman op Facebook en Twitter. De laatste deelde een besloten bericht van actievoerder Anemoon Langenhoff waarin zij aankondigde dat ze met Kick Out Zwarte Piet zou gaan demonstreren op Twittter in het openbaar. Hofman deelde op haar Facebook-pagina een bericht van Geen Stijl over deze demonstratie, en reageerde daarbij vrij laconiek en laatdunkend over de actievoerders.

Excuus

Hofman besloot dat bericht met de grappig bedoelde woorden ‘schup ze’, een haar familiekring gangbare manier om een discussie mee te beëindigen, zo zei ze later in een toelichting. De CDA-fractievoorzitter weigerde net als Langman daarvoor excuus te maken, en dat was voor de actievoerders reden om klacht in te dienen tegen Hofman en om integriteitsonderzoeken te vragen naar beide raadsleden.