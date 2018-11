Onderzoek in Eindhoven: het belang van luchtbelletjes om sneller te zwemmen

'Blackface'-on­rust in Eindhoven en Tilburg gaan internatio­naal: 'Racist Christmas character Black Pete’

19 november EINDHOVEN/TILBURG - De grimmige excessen in onder meer Eindhoven en Tilburg tijdens de sinterklaasintocht afgelopen weekend, hebben maandag in het buitenland flink wat aandacht getrokken. Diverse grote media besteedden maandag artikelen aan de ‘blackface’-onrust in Nederland.