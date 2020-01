Onderzoek naar 'doemscenario' Tongelreep in Eindhoven

Minder zwemuren voor recreanten. Minder vierkante meters zwemwater voor de Eindhovense zwemmers. En zwemverenigingen die flink in de knel komen als over een paar jaar het volledig vernieuwde Eindhovense zwembad De Tongelreep na een verbouwing van 28 miljoen euro opengaat. Recreanten en zwemvereniging schetsten eerder deze week een inktzwart toekomstscenario.

Maar hoe reëel is dat doemscenario? Klopt het dat recreanten straks alleen nog maar op zaterdag en zondag in de Tongelreep terechtkunnen, omdat de andere uren in het Eindhovense zwembad in beslag genomen worden door de zwemmers die de KNZB - de Koninklijke Nederlandse Zwembond - in Eindhoven wil laten trainen? En klopt het dat er daarom ook flink geschoven moet worden met de uren van Eindhovense zwemverenigingen als De Watervrienden, PSV en de Reddingsbrigade?

Kloppen

De Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) wil nog niet reageren op vragen daarover, zo laat hij via zijn woordvoerder weten. ,,We hebben kennisgenomen van hun standpunten. We zijn nu aan het nagaan of de berekeningen die de recreanten en de zwemverenigingen hebben gemaakt, kloppen of niet. En dinsdag, als de gemeenteraad de nieuwbouwplannen bespreekt, zal de wethouder daar dieper op ingaan."

Volgens Harrie van der Meijden, zwemvrijwilliger en oprichter van de actiegroep Behoud de Tongelreep, kloppen de berekeningen echter als een bus. ,,De nieuwe Tongelreep telt straks een oppervlakte van 1500 vierkante meter aan zwembadwater blijkt uit de bouwplannen. Slechts 400 vierkante meter daarvan is bestemd voor recreatiezwemmers."

Pure winst

In vergelijking met de huidige situatie is dat pure winst, erkent Van der Meijden. ,,Maar in vergelijking met de situatie toen het nu gesloten golfslagbad nog open was, is dat wel heel erg magertjes. Kijk bovendien maar eens naar het Ottenbad. Dat telt 800 vierkante meter recreatie-zwemwater. En dan heb ik het nog niet eens over de openingstijden. Het Ottenbad is bijvoorbeeld ook 's avonds open.'' De vrees is namelijk ook dat het recreatiedeel van de nieuwe Tongelreep alleen maar op zaterdag en zondag open is voor recreanten. Van der Meijden: ,,Ook dat blijkt uit rekensommetjes op basis van door de gemeente aangeleverde info."