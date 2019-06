Onderzoek naar geluiden op Strijp-S in Eindhoven

EINDHOVEN - Hoe ervaren we geluid? Die vraag staat centraal bij een onderzoek op Strijp-S met zowel officiële metingen als de beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers. Eindhoven is een van de drie steden in Europa waar de pilot draait.

Het ene moment genieten twee twintigers op het Ketelhuisplein van het zonnetje en hun ijsje, het moment erop zitten ze peinzend over de vragenlijst gebogen die ze net is uitgereikt. Daarna mogen ze op de geluidskaart, een plattegrond van Strijp-S, smileys plakken, van lichtgroen tot donkerrood. Vooral rond het Strijps bultje en een stukje busbaan veel boze gezichtjes. Op post-it's zijn aanbevelingen te lezen. Dat nieuwe bewoners moeten weten wat ze kunnen verwachten bijvoorbeeld, of de mededeling dat het nog altijd veel te stil is op Strijp-S. Ook is er een bewoner overtuigd dat de commerciële evenementen veel harder klinken dan de activiteiten voor de buurt.

Perceptie

Die opmerking hoorde de Vlaamse onderzoekers vandaag vaker. De gratis evenementen waarbij alle bewoners welkom zijn zoals de FeelGood-markt op het Ketelhuisplein worden aanzienlijk minder vaak aangemerkt als overlast gevend. ,,Het heeft alles te maken met perceptie", zegt Jan de Kezel, eigenaar van het Antwerpse bedrijf Createlli dat de pilot leidt en vandaag een dialoogmarkt organiseert. Daarom meten ze niet alleen de harde data via zo'n tien sensoren verspreid over Strijp-S, ze brengen ook in beeld hoe mensen geluiden beleven. ,,Mensen kunnen ook blij worden van muziek op straat. Om een representatief beeld te krijgen, willen we zoveel mogelijk respondenten en zijn de vraagstellingen neutraal."

Daarna worden de resultaten naast elkaar gelegd en gezocht naar patronen. Zo hopen ze de beleving van de verschillende geluiden beter te kunnen voorspellen. Naast Eindhoven loopt de pilot ook op een uitgaansplein in Bilbao en in Edinburgh. Voor de proef kregen ze 300.000 euro subsidie vanuit de EU. Volgens geluidsadviseur Jeroen van der Werf van de gemeente is Eindhoven uitgekozen omdat hier gewerkt wordt aan the internet of things, het verbinden van apparaten met het internet om zo gegevens uit te wisselen en data te verzamelen. ,,Ook is het een handig ingekaderd gebied met veel verschillende geluidsstromen." Ook in het onderzoek zijn die verdeeld, in verkeer, bouwwerkzaamheden, horeca (cafés en terrassen) en evenementen (opbouw, muziek).