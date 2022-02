Con­flict over sloop monumenta­le klokkento­ren van Eindhoven­se Maranatha­kerk op de spits gedreven

EINDHOVEN - Is de klokkentoren van de Maranathakerk in Eindhoven onherstelbaar aangetast door betonrot of kan het monument blijven staan? Over die vraag kruisen de Pinkstergemeente, de gemeente Eindhoven en de Van Abbestichting binnenkort weer de degens.

9 februari