Onderzoek naar mogelijke aanranding in Eindhoven afgerond, geen aanwijzingen voor strafbaar feit

Veel vragen rond groepsver­krach­ting weggelopen meisjes (13) in Eindhoven

13:52 DEN BOSCH - Er leven nog veel vragen rond een op zich schokkende zedenzaak. Zeven mannen hebben mei vorig jaar seks gehad met twee weggelopen meisjes van 13 jaar. Advocaten betwijfelen of dat verkrachting was zoals het OM zegt, of uit vrije wil. Een pleiter hoorde hoe agenten tegen elkaar zeiden dat ‘ze er zelf ook zouden instinken’.