Onderzoek naar moordverdachte Joël S. uit Eindhoven bijna klaar

ROTTERDAM - Het rapport over het neurologische onderzoek naar de 24-jarige verdachte van de moord op de Amerikaanse studente Sarah Papenheim is nog niet klaar. Dat bleek woensdag tijdens de derde niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen Eindhovenaar Joël S. bij de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat het rapport medio oktober gereed is. Op 27 november is de eerste inhoudelijke zitting gepland.