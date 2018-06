Onderzoek naar ondergrondse kabels in Eindhoven-Noord

EINDHOVEN - Worden de hoogspanningskabels die in Eindhoven-Noord aan masten zitten ooit ondergronds gelegd? Die kans is een stukje groter geworden, nu de Eindhovense coalitie afgesproken heeft daar onderzoek naar te laten verrichten.

Er komt een onderzoek naar het ondergronds leggen van de hoogspanningslijnen in het Eindhoven-Noord. De nieuwe Eindhovense coalitiepartijen hebben dat met elkaar afgesproken.

Daarmee hebben VVD, GroenLinks en PvdA een handreiking gedaan naar het CDA. Wanneer dat onderzoek uitgevoerd wordt, is nog niet duidelijk. Daar moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt.

Of de kabels ook daadwerkelijk ooit ondergronds zullen komen te liggen, is echter nog maar zeer de vraag. De kosten daarvan worden geraamd op zo'n 24 miljoen euro. Op basis van de huidige landelijke regelingen zal het gemeentebestuur daarvan zo'n 4 miljoen euro voor haar rekening moeten nemen, zo'n 1 miljoen euro per kilometer kabel. Het leeuwendeel van de kosten komt dan voor rekening van het Rijk.

Evenwicht

Maar nog afgezien van de hoge kosten: de spaarpot van het Eindhovense gemeentebestuur is vrijwel leeg. Geld voor nieuw beleid is er de eerste tijd niet. Eerst moeten inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht worden gebracht, zo hebben de vier coalitiepartners met elkaar afgesproken.

,,De hoofdzaak is natuurlijk eerst de gemeentelijke financiën op orde te krijgen", reageert CDA-fractievoorzitter Linda Hofman ,,Daarna is er weer ruimte voor ambities." En dit plan realiseren is een van de ambities van het CDA. ,,Een deel van het ondergronds brengen wordt betaald door het Rijk."

Het CDA had in het verkiezingsprogramma en de campagne naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een hard punt gemaakt van dat onderzoek. Dat was weer naar aanleiding van een brief hierover van bewonersorganisaties in Eindhoven-Noord.

Gezondheid

Het gaat om het Bewonersplatform Woensel-Noord, de Dorpsraad Acht, Leefbaarheidsteam De Tempel en Wijkbelangen Prinsejagt 3. Die stelden gezamenlijk dat het vanuit gezondheidsoogpunt noodzakelijk is die hoogspanningskabel ondergronds te leggen.

CDA-raadslid Remco van Dooren was daar nauw bij betrokken. ,,We zijn dan ook blij dat het college gaat onderzoeken of het haalbaar is. Niet voor niets gebeurt dat in andere steden ook al. En niet voor niets heeft het Rijk hier ook een aparte subsidieregeling voor getroffen die onlangs nog verruimd is."