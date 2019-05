Onderzoek naar optreden Belastingdienst bij Eindhovens gastouderbureau

Aanleiding voor het onderzoek zijn onthullingen van dagblad Trouw en RTL Nieuws over het stopzetten van de kinderopvangtoeslagen. Vorige week werd al bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doet naar signalen dat de Belastingdienst bij de opsporing van fraude met toeslagen gebruik maakt van informatie over de dubbele nationaliteit van aanvragers. Vanwege de kans op discriminatie mogen gegevens over ras en herkomst niet worden verwerkt.

Nepbewijs

Woensdag onthulden Trouw en RTL bovendien dat de Belastingdienst ‘nepbewijs’ heeft gebruik om het gastouderbureau en honderden ouders aan te pakken. De informatie was verouderd en achterhaald waardoor de staatssecretaris de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Bewijs voor fraude door het gastouderbureau en de klanten werd nooit gevonden.

Gastouderbureau Dadim in Eindhoven werd in 2005 opgericht. Dadim is actief in het hele land maar werkt uitsluitend met Marokkaanse en Turkse gastouders vanwege het idee dat ouders met vergelijkbare afkomst hun kinderen daar liever naartoe brengen.

Ongeveer twintig klanten werden eind 2013 benaderd door de Belastingdienst vanwege vermoedens over misbruik. Na een controle op het gastouderbureau werden de kinderopvangtoeslagen van alle 157 klanten in 2014 plotseling en zonder reden stopgezet. Eigenaar Ahmet Gökçe en de ouders voeren sindsdien een verbeten strijd met de Belastingdienst.

Kafka

Advocaat Eva González Pérez van de betrokken ouders zegt dat zij door het stopzetten van hun kinderopvangtoeslag snel in de financiële problemen zijn geraakt. De ouders zijn beland in een Kafkaëske strijd om vele duizenden euro's.

De Eindhovense Leigh-Anne Jansen (29) is een van de ouders die nog altijd kampt met de gevolgen. Gastouderopvang werd voor haar en haar Nederlands-Turkse partner onbetaalbaar toen de rekeningen zich opstapelde. Om voor hun drie kinderen te kunnen zorgen stopte ze met haar rechtenstudie en verhuisde het gezin naar een goedkoper huis. ,,Mijn leven staat sindsdien stil. Ik ben voor oppas afhankelijk van een lieve buurvrouw. Geld voor vakanties, uitjes of een auto is er niet.’’

Jansen overweegt een rechtszaak tegen de Belastingdienst over schadevergoeding.

Triest

,,Ik wist vanaf het begin dat het niet deugde’’, zegt Eindhovenaar Gökçe over de ophef die nu is ontstaan rond zijn gastouderbureau. ,,Het klopte niet maar de Belastingdienst wilde ons niet horen.’’

Gökçe hoopt dat alle vermoedens over discriminatie bij de Belastingdienst niet kloppen. ,,Ik wil geen zielig allochtonenverhaal. De hele zaak is al triest genoeg’’, zegt hij. Gastouderbureau Dadim overleefde de zaak ternauwernood. Alle klanten vertrokken en van 150 gastouders zijn er nog tien over, zegt Gökçe. ,,Ik ben al mijn klanten kwijtgeraakt maar ik vertik het om failliet te gaan.’’

Staatssecretaris Snel erkende woensdag wederom dat er fouten zijn gemaakt. ,,Ik heb al eerder aangegeven dat niet alles goed is gegaan. Dat is vooral heel vervelend voor de ouders.’’