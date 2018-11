Onderzoek naar trillingen busbanen in Eindhoven

Die beperkt zich voorlopig tot drie korte stukken van een paar honderd meter. De gemeente Eindhoven ziet geen redenen om te denken dat de kilometers busbanen in de stad onderzocht moeten worden. Op de Kastanjelaan en Zanddreef zijn inmiddels borden met een maximumsnelheid van 15 kilometer geplaats. Omwonenden zeggen dat helaas veel chauffeurs zich niet houden aan dat gebod.

Rechtbank

Bewoners van de Kastanjelaan zeggen dat ze al bijna twee jaar klagen over de trillingen die bussen veroorzaken op de vrijliggende HOV-baan in hun straat. Er is zelfs al eens door onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat zij inderdaad overlast hebben. Maar in de conclusies werd niet onomstotelijk vastgesteld dat die veroorzaakt werd door de bussen. In een reactie op het nieuws dat nader onderzoek wordt gedaan én een maximumsnelheid is ingesteld, zeggen zij dat het hoog tijd wordt. Als de gemeente niet snel optreedt, willen zij verdere stappen gaan nemen richting rechtbank. De bewoners willen niet met naam in 't artikel.

Als de buschauffeurs zich aan de regels houden, zijn de trillingen wel een stuk minder, zeggen ze. ,,Dat was in het begin wel beter merkbaar, maar ik denk dat ze al snel dachten 'er is toch niets aan de hand, dus we kunnen wel weer doorrijden'. En dus is het effect al weer weg", aldus één van hen.

Vervelend