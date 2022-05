Onderzoek: ‘Ook volgend jaar nog chiptekorten auto’s’

NABESCHOUWING Een spetteren­de transfer lonkt voor Cody Gakpo, maar eigenlijk wil helemaal niemand bij PSV hem kwijt

In Eindhoven is échte titelspanning nog steeds niet voelbaar. Zolang er geen misstap van Ajax meer komt, is filosoferen over komend seizoen misschien wel verleidelijker dan speculeren over de kampioenskansen. Één ding is duidelijk, het PSV-publiek hoopt ook komend seizoen op Cody Gakpo.

2 mei