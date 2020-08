Onderzoek TU/e en Catharina Ziekenhuis: algoritme herkent corona in bloed

PSV legt jeugdkee­per Tyrick Bodak (18) vast

14:12 PSV heeft de 18-jarige keeper Tyrick Bodak vastgelegd. Hij tekende in Eindhoven zijn eerste profcontract nadat hij vorig seizoen overkwam van De Graafschap. Bodak werd pas relatief laat ontdekt door betaald voetbal-scouts en zat ook in Doetinchem nog maar een jaar in de opleiding.