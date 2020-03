Onderzoek TU/e moet inpakrobot ‘botsproof’ maken

In distributiecentra waar artikelen worden ingepakt is de inzet van robots onmisbaar geworden. Toch zijn er nadelen aan deze zogenaamde inpakrobots. Ze kunnen pakjes niet in een snelle vloeiende beweging op een lopende band of in een krat of doos zetten omdat ze niet kunnen voorspellen wat het effect van een botsing is. Mensen kunnen dat wel en zijn daardoor sneller, maar steeds minder mensen zijn te porren voor dit type eenzijdig en slecht betaald werk. Om dat op te lossen moeten robots leren wat de impact van een botsing met de omgeving of andere objecten is.