Onderzoek TU Eindhoven: Coronavrije kamer met schone lucht

EINDHOVEN - Schone lucht is in deze corona-tijd een dingetje. Zeker nu uit TU/e- onderzoek blijkt dat goede ventilatie én goede luchtreiniging de kans op besmetting kan verkleinen.

De eerste uitkomsten van het Eindhovense onderzoek bieden kansen voor sportcentra, maar ook voor kantoren of scholen. Want met luchtreinigers en een goede ventilatie blijkt het mogelijk te zijn om de zogenaamde aerosolen (minuscule waterdruppeltjes) binnen de perken te houden.

Koren op de molen voor het Sonse bedrijf Airfixr. Daar beginnen ze volgende week met een verkoopcampagne voor luchtreinigers met uv(ultraviolet)-technologie. Huub van Erp van Airfixr is blij met de uitkomsten van het onderzoek van de TU/e. Hij is al jaren bekend met uv-technologie. Eerst als bestrijdingsmiddel tegen algengroei in zwembaden en later ook in luchtreiniging. ,,Op bijvoorbeeld kantoren helpen ze het fijnstof terug te dringen”, zo legt Van Erp uit. ,,Drie maanden geleden beseften we dat uv-licht ook helpt tegen de verspreiding van het Covid-19 virus.”

Gezonde lucht

Er werd alles op alles gezet en diverse technieken werden samengebracht. Volgende week komen de eerste Airfixrs op de markt. ‘Het apparaat helpt ons aan gezonde lucht en bestrijdt bacteriën, schimmels, virussen en fijnstof’, zo is te lezen op de website airfixr.com. Het apparaat zuivert en desinfecteert de lucht in een ruimte op verschillende manieren, onder meer door gebruik te maken van een filter en uv C-lampen.

Van Erp staat niet alleen. Diverse bedrijven zijn druk met het ontwikkelen van luchtreinigers of desinfectie. Zo claimt ook de Eindhovense lampenproducent Signify dat zijn uv C-licht helpt bij desinfectie van ruimtes en oppervlakten. En in Deurne werkt Food Design Solutions aan luchtreinigingssystemen op cruiseschepen.

In het zweet

Voor de test op de TU/e werkten zo’n veertig studenten zich onlangs in het zweet in het Studentensportcentrum. Dat er zweetdruppels als aerosolen rondzweefden was niet erg. Sterker nog, het was juist de bedoeling. Aerosolen komen vrij als mensen praten, zingen of sporten. Ze dragen waarschijnlijk bij aan het verspreiden van het Covid-19 virus. De animo om mee te doen aan het onderzoek was groot. ,,We hadden snel de benodigde studenten en TU/e-medewerkers bij elkaar”, vertelt hoogleraar bouwfysica en onderzoeker Bert Blocken.

Alle betrokkenen werden vooraf getest op corona. Zij leefden zich uit op diverse sporttoestellen. Om de twee meter waren meetpalen neergezet, hiermee werd de hoeveelheid aerosolen vastgesteld. ,,Vooraf hadden we een nulmeting gedaan. Na het sporten bleek de hoeveelheid telkens vele malen hoger te zijn.”

Blocken benadrukt dat de ventilatie in het Studentensportcentrum voldoet aan de normen van het Bouwbesluit, waar het RIVM onlangs op hamerde. Tijdens het onderzoek is de ventilatie tijdelijk uitgezet en werden luchtreinigers ingezet. Volgens de hoogleraar gaat het om toestellen die werken met plasmatechnologie, elektrostatische neerslag en koolstof. ,,Maar ook toen bleef de hoeveelheid aerosolen toenemen. Pas bij een combinatie van ventilatie én luchtreinigers kon de stijging wel beperkt worden. Dat is dan ook wat de eerste onderzoeksresultaten aangeven: gebruik ze allebei.”