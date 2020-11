Onderzoekers TU/e bedenken digitale beslisboom voor artsen: ‘Een soort elektronische bibliothecaris die handige info oplepelt’

Artsen, verplegers en andere zorgverleners krijgen steeds meer medische data te verstouwen. Steeds meer ziektes, diagnoses en behandelmethodes. Informatie die staat in verschillende checklists, richtlijnen en het elektronische patiëntendossier. ,,Ons systeem haalt al die informatie op en legt die naast de officiële richtlijnen."

Dat zegt arts-onderzoeker Ashley De Bie (34) van de TU/e en het Catharina Ziekenhuis. Samen met Shan Nan ontwikkelde hij een soort digitale beslisboom, die op maat gemaakt is voor elke patiënt.

Acceptatie om met checklists te werken daalt

Nu werken zorgverleners met checklists die een chirurg bijvoorbeeld voor een operatie raadpleegt. Een algemene lijst die zo'n arts naloopt met belangrijke informatie om complicaties te voorkomen.

,,Sterfte en het aantal complicaties kunnen omlaag als zorgverleners met dat soort lijsten werken", zegt De Bie. ,,Maar in de medische wereld zijn er heel veel van. De acceptatie om met zulke lijsten te werken, werd steeds lager.”

TraceBook, het systeem van Nan en De Bie, kan die acceptatie verbeteren. Checklists werken immers alleen als je ze gebruikt. De Bie: ,,Normaal doen artsen zelf alle checks. Ons systeem doet dat automatisch. Het haalt gegevens van patiënten uit verschillende databases, zoals het lab, het elektronisch patiëntendossier en de apotheek."

‘TraceBook geeft alleen informatie als dat nodig is’

,,Vervolgens legt TraceBook alleen nog de openstaande belangrijke zaken voor aan de zorgverlener in een checklist op een telefoon, tablet of computer", vervolgt de onderzoeker. TraceBook valt de arts dus niet lastig met allerlei informatie en controles die niet relevant zijn voor de specifieke patiënt in kwestie. TraceBook is iets anders dan het elektronisch patiëntendossier (EPD). ,,Het EPD is alsof je een bibliotheek inloopt. Daar staan allerlei boeken over allerlei mensen. Een arts moet dan naar een specifiek boek op zoek en daarna in dat boek gaan bladeren naar de pagina die hij nodig heeft", zegt De Bie.

,,TraceBook geeft alleen informatie als dat nodig is." Een soort elektronische bibliothecaris die handige info oplepelt. Gisteren promoveerden De Bie en Nan met hun onderzoek naar het beslissingsondersteunend systeem, dat nog nergens officieel in gebruik is ,,Het zou mooi zijn als dat over een paar jaar wel zo is", zegt De Bie.

Arts uiteindelijk altijd verantwoordelijk

Ondertussen houdt de ontwikkeling van TraceBook niet op. De Bie: ,,We willen kijken of het systeem in de toekomst ook grote hoeveelheden data van verschillende patiënten kan analyseren."

Mogelijk kan TraceBook dan bepaalde alarmsignalen herkennen, ziektes ontdekken en waarschuwingen geven. Daar schuilt wel een gevaar in, realiseert De Bie zich. ,,Uiteindelijk blijft de dokter altijd verantwoordelijk voor de kwetsbare patiënt die voor hem ligt.”

