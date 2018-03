'Ongekende chaos' op wegen in en rondom Eindhoven

EINDHOVEN - Het verkeer in en rondom Eindhoven staat woensdag in de avondspits compleet vast. Volgens een woordvoerder van Enexis zijn de verkeerslichten op de kruising van de Aalsterweg en de Boutenslaan buiten werking door een storing. Of dit de oorzaak is van de verkeersproblemen in en om de stad is niet duidelijk. Het is niet duidelijk wanneer de storing is opgelost.