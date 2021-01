‘Ongekende’ stijging prijzen koopwoningen: weer +11 procent in regio Eindhoven-Helmond

Er werden in de regio Eindhoven-Helmond weer veel woningen verkocht; het aantal verkopen steeg flink. ,,De keerzijde is er echter ook: het aanbod is inmiddels op een historisch dieptepunt beland. Het aantal te koop staande woningen was de afgelopen 20 jaar nog nooit zo klein", schrijft makelaar Pieter van Santvoort in het persbericht bij het kwartaalrapport. Door de krapte op de markt gingen de prijzen ook weer over de kop: een stijging van al weer ruim 11 procent in vergelijking met een jaar geleden.