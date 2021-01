Ongeloof bij politiek over rellen in Eindhoven: ‘Ik herken mijn eigen stad niet’

In een woord af-schu-we-lijk zegt fractievoorzitter Lex Janssen van de VVD in de gemeenteraad. ,,Ik volg de livebeelden. Je herkent je eigen stad niet. En mij is ook helemaal niet duidelijk wat de motieven zijn. Alleen die vliegtuigjes met de tekst ‘we zijn financieel en emotioneel gegijzeld’. En dan zie je wel dat ze een winkel plunderen en een auto in de brand steken.” Volgens Janssen is het nog te vroeg om antwoord te geven op vragen over het mogelijk onderschatten van de opkomst zondag. ,,Het is belangrijk dat nu eerst de rust weerkeert. Over enkele weken als de burgemeester verslag doet in een brief, kunnen we daar in alle rust over praten. En dan hebben wij ook nog wel wat vragen.”