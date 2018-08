Ongeloof op Fontys na overlijden journalistiekstudent Daniël van Bokhoven (20) uit Eindhoven

Studenten, docenten en medewerkers van de opleiding hebben zich rond de middag verzameld op de school voor een besloten bijeenkomst. Daar is ook een studentenpsycholoog aanwezig voor ondersteuning.

Volgens FHJ-directeur Marjo Spee mogen studenten zelf invulling geven aan het samenzijn. ,,Door te praten of muziek te luisteren, samen of alleen. Iedereen gaat daar op zijn of haar manier mee om. De verslagenheid op school is enorm."

Naast de aanwezigheid van een studentenpsycholoog is daarom ook de psychosociale hulpdienst van de GGD bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een gesprek.

Geen onrust

De uit Eindhoven afkomstige Van Bokhoven overleed donderdag aan het meningokokkenvirus. De zaterdag daarvoor was hij opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Spee heeft het overlijden niet tot nieuwe onrust geleid op de school. ,,Alle studenten die intensief contact hebben gehad met Daniël hebben antibiotica gekregen. Daarmee is het risico op besmetting weggenomen. De GGD heeft bovendien een telefoonlijn om vragen van studenten te beantwoorden."

Van Bokhoven was de week voor zijn ziekenhuisopname nog als begeleider aanwezig op het introductiekamp van de FHJ. Het blijft echter onduidelijk waar hij de besmetting heeft opgelopen. Spee: ,,De incubatietijd van de bacterie is twee tot tien dagen. Het kan dus ook zijn dat hij al vóór het introductiekamp was besmet." Volgens Spee is het dan ook moeilijk om in de toekomst extra maatregelen te nemen, omdat de besmetting geen hygiënekwestie was.

