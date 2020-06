‘Ongelooflijk trotse’ wethouder Monique List opent Vestdijk in Eindhoven

En wat is de mooiste plek van de nieuwe Vestdijk voor de wethouder? ,,Dat is hier, dat zicht op de groene Vestdijk, die lengte, dat brede fietspad", zegt de wethouder op de stoep bij hotel Pullman Cocagne Eindhoven. Maar echt trots is ze ook dat de - aangepaste - planning is gehaald. ,,Afgelopen najaar zei ik dat de Vestdijk in de derde week van juni openging. Ik dacht zelf, als dat maar lukt. Maar hier staan we dan. Daar ben ik heel trots op.”



Bij die gelegenheid zei List ook dat ze buikpijn had van de overschrijding van het budget door vervuiling, oponthoud, archeologie en andere zaken die iets duurder uitvielen. Waardoor het plan 5,7 miljoen meer kost, in totaal 17,2 miljoen. ,,Die buikpijn is wel weg, omdat het resultaat zo mooi is. Maar we komen nog voor de vakantie met een evaluatie waaruit we voor volgende projecten willen leren. Bijvoorbeeld voor de Geldropseweg en de Grote Berg die dit najaar aan bod komen, na de Kennedylaan. Omdat we wachten op de evaluatie is de aanbesteding daarvan nog niet uitgegaan.”