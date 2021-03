Ongeluk met 7 auto's op de A67 tussen Someren en Eindhoven

Sin­ti-activiste onderzoekt rechtszaak tegen de staat; ‘Registre­ren kinderen op basisscho­len is bizar en stigmatise­rend’

10 maart BEST - Het registreren van leerlingen met een Sinti- of Roma-achtergrond op basisscholen is stigmatiserend en in strijd met de wet. Dat stelt activiste Lalla Weiss uit Best. Samen met een jurist bereidt ze een rechtszaak voor tegen de Nederlandse staat. ,,Dit hoort niet en brengt herinneringen aan ‘40-’45 boven.”