Ongeluk met meerdere voertuigen op A58, weg tussen Oirschot en Eindhoven dicht

Hopeloos slecht verdedi­gend FC Eindhoven hard onderuit tegen FC Volendam

6 december FC Volendam scoorde viermaal tegen FC Eindhoven, maar de score had nog veel hoger uit kunnen vallen. Verdedigend hield het vrijdagavond niet over bij de blauw-witten, die vlak voor tijd nog een eretreffer produceerden via invaller Youri Roseboom: 1-4.