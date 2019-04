Ongeluk met motorrijder op A2 bij Eindhoven

Tiny Forest gaat aan wijk Hemelrij­ken in Eindhoven voorbij

11:08 EINDHOVEN - Het had zo mooi kunnen zijn: een educatief minibosje, vlakbij basisschool Fellenoord, midden in de wijk Hemelrijken. Maar de initiatiefneemster durft het uiteindelijk niet aan; de wijk is ‘te gevaarlijk’.