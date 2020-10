Ongeluk met vijf auto's op A2 Eindhoven richting Maastricht: veel vertraging en twee rijstroken dicht

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van knooppunt Leenderheide. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Door het ongeval stond er maandagochtend zeker 7 kilometer file, dat zorgde voor anderhalf uur vertraging vanaf knooppunt Batadorp. Rond 12.45 uur moest het verkeer nog rekening houden met drie kwartier vertraging. Verkeer wordt geadviseerd te rijden via de N2.